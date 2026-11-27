विज्ञापन

--

मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वृतिका ने बताया कि सर्दियों में त्वचा की प्राकृतिक नमी कम होने से ड्राई स्किन और एक्जिमा की समस्या बढ़ जाती है। पहले से सोरायसिस से पीड़ित लोगों में भी लक्षण उभरने लगते हैं। ठंड के संपर्क में आने से हाथ-पैर की अंगुलियों में सूजन, लालिमा और खुजली हो सकती है। साबुन व डिटर्जेंट के अधिक इस्तेमाल से भी त्वचा में जलन होने लगती है। महिलाओं को विशेष रूप से नियमित देखभाल करनी चाहिए। कहा कि नहाने के लिए अधिक गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। हल्के और खुशबू रहित साबुन का प्रयोग करें।सर्दियों में होने वाले प्रमुख त्वचा रोगड्राई स्किन : त्वचा में रूखापन, खिंचाव और पपड़ी निकलना।एक्जिमा : खुजली, लालिमा और त्वचा में सूजन।सोरायसिस : त्वचा पर मोटी, पपड़ीदार परतें बनना।चिलब्लेंस: ठंड के कारण हाथ-पैर की अंगलियों में सूजन, खुजली और लालिमा।कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस : साबुन या डिटर्जेंट के संपर्क में आने से त्वचा में जलन और लालिमा।प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. संगीता अनेजा का कहना है कि त्वचा रोग ओपीडी में रोजाना 200 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें लगभग 100 मरीज रूखापन, खुजली और एड़ियां फटने जैसी समस्याओं से प्रभावित हैं। -