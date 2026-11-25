विज्ञापन



विद्युत नगरीय वितरण उपखंड-प्रथम के सहायक अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र यमुनापुरम प्रथम के 11 केवी चांदपुर फीडर का विभाजन होगा। इससे चांदपुर, विष्णुपुरम प्रथम व द्वितीय, नीलकंठ, डिफेंस कॉलोनी, शिवलोक कॉलोनी, गंगापुरम, राधिकापुरम, उदय नगर और वैष्णो एन्क्लेव प्रभावित रहेंगे। जिला कारागार के जेल पोषक से भी इन तिथियों में रोजाना पांच घंटे (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे) आपूर्ति बंद रहेगी। निगम ने असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ताओं से पानी आदि की व्यवस्था कर सहयोग का अनुरोध किया है।

विज्ञापन

बुलंदशहर। बिजली सुधार व फीडर विभाजन के कारण शहर के कुछ हिस्सों व जिला कारागार की विद्युत आपूर्ति बृहस्पतिवार से चार दिनों तक बाधित रहेगी। यह कटौती 26 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य समय पर निपटाने की अपील की है।