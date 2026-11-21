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नई दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र स्थित सुभाष विहार कॉलोनी निवासी आकाश ने 25 अगस्त 2020 को खुर्जा कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2014 में उनकी बहन चंचल की शादी खुर्जा के पंजाबियान मोहल्ला निवासी कुमरजीत के साथ की थी। 24 अगस्त 2020 को कुमरजीत ने पीड़ित आकाश को फोन किया और कहा कि उनकी बहन चंचल को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर आकाश ने कहा था कि वह चंचल को अस्पताल लेकर पहुंचे और दिल्ली से वह भी आ रहे हैं। कुछ देर बाद दोबारा फोन आया और बताया कि चंचल की मौत हो गई। शक होने पर आकाश ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दे दी थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर गई और जांच की।तहरीर में आकाश ने आरोप लगाया था कि उनकी बहन के साथ कई बार कुमरजीत व उसके परिवार के लोग मारपीट कर चुके थे। इसको लेकर उनकी बहन अक्सर फोन पर बताती थी और मायके ले जाने के लिए गुहार लगाती थी। चंचल को आरोपियों से जान की खतरा था। उनकी तहरीर पर खुर्जा कोतवाली में कुमरजीत, उसके भाई सुनील और मां प्रेमवती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।चार दिसंबर 2020 को मामला न्यायालय पहुंचा और छह नवंबर 2026 को मामले में अंतिम बहस हुई। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने दो बजे से पहले निर्णय सुनाया। इसमें प्रेमवती की मौत हो जाने के कारण उनको विवेचना से बाहर किया गया। कुमरजीत के भाई सुनील को संदेह के तौर पर दोष मुक्त किया गया। आरोपी कुमरजीत दहेज हत्या की धारा से दोष मुक्त किया।न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कुमरजीत पर आईपीसी 302 हत्या और 498बी दहेज उत्पीड़न की पुष्टि हुई। हत्या के मामले में दोषी कुमरजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों धाराओं के तहत 34 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।