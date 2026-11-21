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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता और वादी के अधिवक्ता ने बताया कि जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ छावनी क्षेत्र के गांव कलिया कल्याणपुर निवासी अंकित शर्मा ने 4 जून 2019 को खुर्जा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि उनकी बड़ी बहन प्रीति शर्मा (25) की शादी 5 जून 2017 को खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव समसपुर निवासी भानू शर्मा के साथ हुई थी। आरोप था कि प्रीति के ससुर दिवंगत जगदीश शर्मा को जमीन का करीब 25 लाख रुपये मुआवजा मिला था।इस धनराशि में से भानू शर्मा को हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए जेठ योगेश शर्मा, जेठानी माया और अन्य परिजन प्रीति को आए दिन प्रताड़ित करते थे। दोनों परिवारों के बीच कई बार समझौता भी कराया गया लेकिन ससुरालियों का उत्पीड़न जारी रहा। 4 जून 2019 की सुबह करीब सात बजे फोन पर सूचना मिली कि प्रीति की जलकर मौत हो गई है।जब मायके वाले समसपुर पहुंचे तो प्रीति का शव जली हुई अवस्था में पड़ा था। वादी की तहरीर पर पुलिस ने भानू शर्मा, योगेश शर्मा, माया सहित अन्य के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर भानू शर्मा, योगेश शर्मा और माया के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।अदालत ने 29 जुलाई 2019 को आरोपियों के खिलाफ आरोप विरचित किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा, जिस पर तीनों को इन धाराओं में दोषमुक्त कर दिया गया। हालांकि, वैकल्पिक आरोप के तहत सामान्य आशय से हत्या करने का अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने पति भानू शर्मा, जेठ योगेश शर्मा और जेठानी श्रीमती माया को दोषी करार दिया।दोषसिद्ध ठहराए जाने के बाद अदालत ने तीनों के जमानत नामे निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। शनिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गरीबी व प्रथम अपराध का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की, जबकि अभियोजन ने कठोरतम दंड की पैरवी की। न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय ने मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का न मानते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।