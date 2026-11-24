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नए भवन में अभी निशुल्क दवा वितरण के लिए कोई काउंटर नहीं है। यहां नेत्र, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा और मेडिसिन समेत विभिन्न विशेषज्ञों की ओपीडी प्रथम तल पर संचालित होती है। चिकित्सकों से परामर्श के बाद मरीजों को दवा लेने के लिए जिला चिकित्सालय स्थित काउंटर पर जाना पड़ता है। नए भवन से जिला चिकित्सालय तक पहुंचने में मरीजों को परेशानी होती है। कई बार देरी से पहुंचने पर दवा काउंटर बंद मिलता है। ओपीडी के बाद या इमरजेंसी में दवा की जरूरत पड़ने पर जिला चिकित्सालय के औषधि भंडार से स्टाफ को बुलाकर दवाएं निकलवाई जाती हैं। इससे मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य के निर्देश पर नए भवन में 24 घंटे फार्मेसी संचालित करने की योजना बनाई गई है। कक्ष मिलने के बाद इसे शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।जन औषधि केंद्र संचालक ने भी मांगा कक्षजिला चिकित्सालय परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक ऋतिक शर्मा ने भी नए भवन में कक्ष उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि छह से अधिक विशेषज्ञों की ओपीडी नए भवन में जाने से मरीजों को दवा के लिए जिला चिकित्सालय तक जाना पड़ता है। नए भवन में केंद्र खुलने से मरीजों को सस्ती दवाएं मिल सकेंगी।कोटनए चिकित्सालय भवन में 24 घंटे निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए औषधि भंडार खोलने की तैयारी है। इसके लिए उपयुक्त कक्ष की तलाश की जा रही है। इससे ओपीडी के बाद आने वाले मरीजों और इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को राहत मिलेगी। - डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज