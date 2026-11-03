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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Food safety officials, incensed by the poor quality and unhygienic conditions of sweets, ordered the destruction of two quintals of sweets.

Bulandshahar News: मिठाई की गुणवत्ता और गंदगी पर भड़के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दो क्विंटल मिठाई नष्ट कराई

Tue, 03 Nov 2026 11:06 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:06 PM IST
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शिकारपुर/अहमदगढ़। स्याना में मिठाई की दुकान पर गंदगी और खराब गुणवत्ता मिलने पर अधिकारियों ने करीब दो क्विंटल मिठाई मौके पर ही नष्ट करा दी। वहीं, अहमदगढ़ में एक मिठाई की दुकान पर एक्सपायरी तिथि के बिस्किट के 10 पैकेट मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया। दोनों स्थानों से कुल पांच खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
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स्याना में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुगरासी मार्ग पर रजवाहे के समीप स्थित राजा मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि टीम ने दुकान से छेना मिठाई के दो और रसगुल्ले का एक नमूना लिया। तीनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
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दुकान पर मिठाई तैयार करने के दौरान गंदगी और गुणवत्ता में कमी मिलने पर करीब दो क्विंटल मिठाई नष्ट कराई गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय ने दुकानदार को फटकार लगाते हुए साफ-सफाई बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री तैयार करने की हिदायत दी।
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शिकारपुर क्षेत्र के थाना अहमदगढ़ स्थित नवाब स्वीट्स पर एसडीएम प्रतीक्षा पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार चपराना ने बताया कि दुकान पर एक्सपायरी तिथि के बिस्किट के 10 पैकेट मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया।

साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं मिलने पर दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। टीम ने दुकान से मावा और गुलाब जामुन के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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