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बुलंदशहर। एक किसान ने तीन युवकों पर मारपीट कर 20 हजार रुपये छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस इसे आपसी विवाद में कहासुनी का मामला बता रही है। सेखूपुरा गांव निवासी भूरा सिंह ने बताया कि बुधवार को वह खानपुर में दो क्विंटल गेहूं बेचने आए थे। उन्होंने गेहूं चार हजार रुपये में बेचे और उनके पास पहले से 16 हजार रुपये थे। भूरा सिंह के अनुसार, दोपहर करीब डेढ़ बजे बाजार में भारत कंप्यूटर के पास तीन अनजान लोगों ने उनसे मारपीट की। आरोप है कि वे 20 हजार रुपये छीनकर फरार हो गए। भूरा सिंह एक आरोपी को गिनौरा नगली गांव का निवासी बताते हैं। थाना प्रभारी ने रुपये छीनने के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह आपसी विवाद को लेकर कहासुनी का मामला है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।