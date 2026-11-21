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पुलिस के मुताबिक शनिवार की शाम करीब छह बजे कोतवाली क्षेत्र के गांव जुगसाना के पास बुलंदशहर-अनूपशहर मार्ग पर बाइक सवार दंपती के घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा होने की सूचना मिली। गंभीर रूप से घायल दंपती बेहोशी के हालत में सड़क पर पड़े थे। पास में ही उनकी बाइक पड़ी हुई थी। आसपास जमा लोगों की भीड़ उनके तीन वर्ष के बच्चे को लिए हुए थी। घायल दंपती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।दंपती बुलंदशहर की ओर से आ रहे थे। उनके पास मिले फोन में नंबर के आधार पर उनके परिजनों को फोन कर सूचना दी गई। परिजनों ने मृतक का नाम जगवीर (30) व उनकी पत्नी मधु (26) निवासी गांव सिकंदरपुर त्यागी जनपद संभल बताया। दंपती की मौत की सूचना मिलते ही उनके परिवार में चीख पुकार मच गई।सीओ शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपती की मौत होना प्रकाश में आया है। मृतक दंपती का बच्चा सुरक्षित है और पुलिस की देखरेख में है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीसीटीवी, अन्य माध्यम से पुलिस अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रही है।