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नजीमपुरा भूड़ निवासी स्थित मकान के भूतल पर दो दुकानें हैं। इनके पीछे ब्यूटी पार्लर बना हुआ है। दुकानों में मकान मालिक का दोने-पत्तल का कारोबार है, जबकि प्रथम तल पर परिवार रहता है। द्वितीय तल पर जिम संचालित है। मंगलवार देर शाम अचानक दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। मकान मालिक के बेटे ने सिलिंडर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरे मकान में धुआं भर गया। उस समय घर में सरिता, उनका बेटा और परिवार की एक अन्य महिला मौजूद थीं। धुएं से दम घुटने लगा तो तीनों किसी तरह बाहर निकल आए।इसी दौरान द्वितीय तल पर जिम में कसरत कर रहे युवकों के सामने भी जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। धुएं के कारण जिम में सांस लेना मुश्किल हो गया। बाहर निकलने का रास्ता तलाशते युवकों ने पहले मकान के बराबर में लगे टीनशेड पर छलांग लगाई और फिर खाली प्लाट में कूद गए। इस दौरान कई युवकों को चोटें आईं। तीन युवकों को अधिक चोट लगने पर अस्पताल पहुंचाया गया।मदद के लिए पहुंचे लोगों ने शुरू किया बचाव कार्यघटना के समय पास के अस्पताल में मरीज के साथ आए तीमारदार मोहम्मद कैफ और राहगीर रोहित समेत बड़ी संख्या में लोग मकान में आग लगी देख मदद के लिए पहुंचे। कैफ ने बताया कि बाहर निकली महिलाओं के चेहरे और कपड़े धुएं से काले पड़े थे। वे घबराई हुई थीं। उन्होंने बताया कि घर में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन उनका पालतू कुत्ता अंदर ही फंसा हुआ है। इस बीच दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। जनपद के कई थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया। एडीएम प्रशासन नितेश कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन और सीओ सिटी प्रखर पांडेय की निगरानी में राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। रात करीब दस बजे आग पूरी तरह काबू पाया गया।हादसे में जिम में कसरत कर रहे तीन युवकों को छत से कूदने के कारण मामूली चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सीओ सिटी प्रखर पांडेयदमकल की टीम ने रात करीब दस बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। प्रमोद कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी