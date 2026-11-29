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ईओ रोहित कुमार की शिकायत के अनुसार 28 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की जांच के लिए कर्मचारी चेयरमैन के साथ गए थे। जांच के बाद कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व में भेजे गए 255 लाभार्थियों की जांच से संबंधित काम भी चल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कर्मचारी और चेयरमैन पक्ष के बीच विवाद हो गया।आरोप है कि जांच करने आए डूडा के कर्मचारी नारायण सिंह के साथ चेयरमैन इमरान कुरैशी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चेयरमैन, उनके भतीजे जीशान और अन्य लोग आक्रोशित हो गए। कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और सरकारी कागजात छीन लिए गए। ईओ ने आरोप लगाया उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित भी किया गया।घटना के बाद कर्मचारी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चेयरमैन इमरान कुरैशी समेत आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जबकि शनिवार को ही चेयरमैन की ओर से भी ईओ के खिलाफ तहरीर दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी।