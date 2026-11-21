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इस दौरान सातों तहसील में कुल 276 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से केवल 29 का ही मौके पर निस्तारण हो सका। तीन तहसीलें ऐसी रहीं, जहां अधिकारी एक भी शिकायत का समाधान नहीं करा सके। इनमें सदर, सिकंदराबाद और खुर्जा तहसील शामिल हैं।स्याना तहसील में डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। यहां विभिन्न विभागों से संबंधित 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 का मौके पर निस्तारण कराया गया। इसी दौरान मोहल्ला पट्टी हरनाम निवासी मनोज शर्मा ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि पूर्व में दर्ज कराए गए एक मामले की जांच थाना प्रभारी नियमानुसार और निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं।आरोप है कि थाना प्रभारी आरोपियों से मिलकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पीड़ित ने मामले में निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कराने की मांग की। एसएसपी ने शिकायत सुनकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान सीएमओ डॉ. सुनील दोहरे, एसडीएम स्याना लालजी विश्वकर्मा, सीओ रामकरण और तहसीलदार प्रतीत सिंह चौहान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।सदर तहसील में सीडीओ निशा ग्रेवाल की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 24 शिकायतें दर्ज की गईं। एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। इस दौरान मोहल्ला आनंद विहार के लोगों ने सीडीओ को शिकायत देकर बताया कि कुछ लोगों ने उखड़ी सड़क के निर्माण को रुकवा दिया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए। वहीं खुर्जा तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व अभिषेक कुमार ने शिकायतें सुनीं। यहां 60 फरियादी पहुंचे। इनमें सबसे अधिक 44 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थीं। किसी भी शिकायत का मौके पर समाधान नहीं हुआ।सिकंदराबाद तहसील में एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 20 शिकायतें आईं। इनमें 19 राजस्व और एक पुलिस विभाग से संबंधित थी। यहां भी किसी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका।अनूपशहर तहसील में एसडीएम मनीष कुमार के समक्ष 27 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें से दो का मौके पर निस्तारण किया गया। शिकारपुर तहसील में एसडीएम प्रतीक्षा पांडे की अध्यक्षता में 60 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 11 का मौके पर निस्तारण कराया गया। वहीं, डिबाई तहसील में एसडीएम आरके मौर्य ने 40 फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इनमें से केवल दो का ही समाधान हो सका। यहां सर्वाधिक शिकायतें राजस्व और बिजली विभाग से संबंधित रहीं।