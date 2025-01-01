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पंडित कैलाश शर्मा और पंडित नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। अहार क्षेत्र के गांवों में पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया।महिलाओं ने घरों के आंगन और दीवारों पर खड़िया व गेरू से आकर्षक आकृतियां बनाईं। परिवार के सदस्यों के पैरों की आकृतियां बनाकर गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, मूली, मूंगफली और अनाज आदि रखे। देर रात आसमान में तारे दिखाई देने पर विधिवत पूजा-अर्चना की गई और सामूहिक मंगल गीत गाकर देवताओं को जगाने की परंपरा निभाई गई।बामनपुर, रजापुर, शिकोई, अहार, दरावर, हसनपुर वांगर, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी उत्साह दिखाई दिया। जहांगीराबाद के बिजलीघर चौराहा स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर में भजन-कीर्तन और हवन के साथ तुलसी विवाह कराया गया। पंडित अनुराग आचार्य ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के फेरे कराए।महिलाओं ने कन्यादान की रस्म निभाते हुए कपड़े, बर्तन, मिठाई और सुहाग का सामान भेंट किया। डिबाई में मंदिरों में शंख, घंटा और श्रीहरि के जयकारों के साथ भगवान विष्णु को जगाकर विशेष पूजा की गई। गन्ने की पूजा के चलते इसकी कीमत में भी उछाल रहा। दस रुपये में बिकने वाला गन्ना 50 रुपये तक बिका। शकरकंदी, सिंघाड़े, बेर और अमरूद के दामों में भी 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। आचार्य विनीत अवस्थी ने बताया कि देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह और गन्ने की पूजा का विशेष महत्व है।