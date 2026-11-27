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विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने नारियल फोड़कर विधिवत कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचार समाज को समानता की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने को प्रेरित करते हैं। संविधान के मूल्यों को आत्मसात करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान दिया है।कार्यक्रम में विधायक ने ग्रामीणों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। उन्होंने संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव वर्चुअल संबोधन भी सुना।कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल, खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम प्रधान सतवीर, सोनू शर्मा, विजय प्रधान, मनोज प्रधान, टोनी भाटी, अशोक पिलवान, आरिफ और अजय पाल प्रधान सहित ग्रामीण मौजूद रहे।