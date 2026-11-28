Bulandshahar News: सुबह छाई हल्की धुंध और बढ़ने लगा ठंड का अहसास
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:45 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:45 AM IST
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बुलंदशहर। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह हल्की धुंध छाने के साथ ही ठंड का एहसास बढ़ गया है। दिन में धूप से लोगों को राहत मिल रही है, पर शाम ढलते ही ठंड बढ़ने लगती है। रात और सुबह के समय तापमान कम रहने से लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।
शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य बना रहा। रात में पारा गिरने से ठंड का असर अधिक महसूस हुआ। मौसम में नमी का स्तर 37 फीसदी और हवा की गति छह किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था।
कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह ने बताया कि जिले में मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध का असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होने के साथ ही धुंध का प्रभाव भी बढ़ने का अनुमान है। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है।
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शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य बना रहा। रात में पारा गिरने से ठंड का असर अधिक महसूस हुआ। मौसम में नमी का स्तर 37 फीसदी और हवा की गति छह किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था।
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कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह ने बताया कि जिले में मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध का असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होने के साथ ही धुंध का प्रभाव भी बढ़ने का अनुमान है। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है।
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