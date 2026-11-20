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दूर से ही नजर आ रही तंबुओं की यह नगरी श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार है। शनिवार को मेले का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा की रेती पर बसे इस अस्थायी शहर में श्रद्धा और भक्ति का उल्लास नजर आने लगेगा।नगर पालिका प्रशासन ने इस बार करीब 40 बीघा क्षेत्रफल में मेले को बसाने और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर लगभग 72 लाख रुपये खर्च किए हैं। मेले को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए गए हैं। पहली बार पूरे मेला परिसर को 10 से अधिक अलग-अलग ब्लॉकों में बांटा गया है। इन ब्लॉकों के नाम देश की प्रमुख पवित्र नदियों अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि के नाम पर रखे गए हैं।इससे श्रद्धालुओं को अपने ठहरने के स्थान और मेला क्षेत्र की पहचान करने में आसानी होगी। मेले की भव्यता बढ़ाने के लिए दो आकर्षक सजावटी प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। टेंट लगाने की जिम्मेदारी आगरा के श्री गणेश टेंट हाउस को दी गई है।परिसर में अधिकारियों के लिए विशेष वीआईपी टेंट भी तैयार किए गए हैं। पालिका अध्यक्ष ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बार मेले की सजावट में स्थानीय कारीगरों की कला को भी स्थान मिला है। परिसर के चार प्रमुख चौराहों को अनूपशहर के कुम्हारों द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के आकर्षक मटकों और गमलों से सजाया गया है।इससे मेले में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। गहरे पानी वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।निगरानी के लिए वॉच टावर स्थापित किए गए हैं और सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शहर और मेला क्षेत्र को जाममुक्त रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।