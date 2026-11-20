Bulandshahar News: कार्तिक मेले में भैंसा-बुग्गी दौड़ कराई तो दर्ज होगा केस, रीलबाजों पर भी रहेगी नजर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 10:59 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 10:59 PM IST
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अनूपशहर। छोटी काशी अनूपशहर सहित जिले के सभी गंगाघाटों पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले को हादसा रहित संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, जाममुक्त यातायात, गड्ढामुक्त मार्ग और मेला क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता में है। इसी को लेकर शुक्रवार को एलडीएवी इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय मेला तैयारी समीक्षा बैठक हुई।
बैठक से पहले डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ गंगा पुल के नीचे प्रस्तावित मुख्य स्नान मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार के संचालन में हुई बैठक में डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए।
उन्होंने गहरे जल वाले घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने और ऐसे स्थानों पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने मेले में भैंसा-बुग्गी दौड़ और स्टंटबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और यातायात नियमों के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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वहीं, एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेला क्षेत्र में केवल सरकारी ड्रोन से निगरानी होगी। निजी ड्रोन उड़ाने और रील बनाने के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ निशा ग्रेवाल, सीएमओ डॉ. सुनील दोहरे, एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसडीएम अनूपशहर मनीष कुमार, सीओ शशांक श्रीवास्तव, पालिकाध्यक्ष ब्रजेश गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक से पहले डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ गंगा पुल के नीचे प्रस्तावित मुख्य स्नान मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार के संचालन में हुई बैठक में डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए।
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उन्होंने गहरे जल वाले घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने और ऐसे स्थानों पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने मेले में भैंसा-बुग्गी दौड़ और स्टंटबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और यातायात नियमों के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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वहीं, एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेला क्षेत्र में केवल सरकारी ड्रोन से निगरानी होगी। निजी ड्रोन उड़ाने और रील बनाने के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ निशा ग्रेवाल, सीएमओ डॉ. सुनील दोहरे, एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसडीएम अनूपशहर मनीष कुमार, सीओ शशांक श्रीवास्तव, पालिकाध्यक्ष ब्रजेश गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।