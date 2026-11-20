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बैठक से पहले डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ गंगा पुल के नीचे प्रस्तावित मुख्य स्नान मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार के संचालन में हुई बैठक में डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए।उन्होंने गहरे जल वाले घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने और ऐसे स्थानों पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने मेले में भैंसा-बुग्गी दौड़ और स्टंटबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और यातायात नियमों के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।वहीं, एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेला क्षेत्र में केवल सरकारी ड्रोन से निगरानी होगी। निजी ड्रोन उड़ाने और रील बनाने के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ निशा ग्रेवाल, सीएमओ डॉ. सुनील दोहरे, एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसडीएम अनूपशहर मनीष कुमार, सीओ शशांक श्रीवास्तव, पालिकाध्यक्ष ब्रजेश गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।