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बदायूं। विधान परिषद सदस्य वागीश पाठक ने भारतीय ओलंपिक संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वागीश पाठक के नामांकन का प्रस्ताव भारतीय ओलंपिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महान धाविका पीटी ऊषा व भारतीय मुक्केबाज एवं प्रमुख खेल प्रशासक बिजेंद्र सिंह ने किया। दोनों वरिष्ठ खेल हस्तियों के प्रस्तावक बनने से उनके नामांकन को विशेष महत्व मिल रहा है। संघ के प्रतिष्ठित पद का चुनाव 5 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित ओलंपिक भवन में संपन्न होगा। देशभर के खेल जगत की निगाहें चुनाव पर टिकी हैं। वागीश पाठक के नामांकन से बदायूं सहित प्रदेश के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। यदि वागीश पाठक पद पर निर्वाचित होते हैं, तो यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के खेल जगत में बदायूं की एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करेगा। संवाद