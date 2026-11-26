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गांव चंगासी निवासी गंगाधर की बेटी रेशमा मंगलवार को परिवार के साथ चितरी गंगा घाट पर स्नान करने गई थी। स्नान के बाद रेशमा अपनी बहन संध्या के साथ गंगा से जल लेने के लिए किनारे की ओर पहुंची। इसी दौरान संध्या का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी। बहन को डूबता देख रेशमा उसे बचाने के लिए गंगा में आगे बढ़ी, लेकिन इसी बीच उसका भी पैर फिसल गया और वह तेज धारा में बह गई।संध्या किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई, जबकि रेशमा लापता हो गई। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए दूसरे दिन भी अभियान चलाया गया था। दूसरे दिन करीब पांच किलोमीटर तक गंगा में सर्च अभियान चलाया गया।