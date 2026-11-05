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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The Food Safety Department has sealed 180 kg of mustard oil.

Budaun News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने सरसों का 180 किलो तेल किया सील

Thu, 05 Nov 2026 01:44 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:44 AM IST
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The Food Safety Department has sealed 180 kg of mustard oil.
बदायूं के उझानी में संदिग्ध सरसों का तेल सीज करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। स्रोत विभाग
बदायूं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सहायक आयुक्त द्वितीय सीएल यादव व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपी सिंह के निर्देशन में दीपावली के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की जांच के लिए बुधवार को अभियान चलाया गया।
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टीम ने जिले में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 3 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए। इनमें गंज शहीदा उझानी स्थित अभिषेक बंसल के प्रतिष्ठान से एक सरसों तेल का नमूना संग्रहित किया गया। शेष 180 किग्रा (अनुमानित मूल्य 35,000/-) सरसों तेल को सील किया गया।
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चीनी मिल तिराहा शेखूपुर रोड स्थित चन्द्रपाल साहू के प्रतिष्ठान से बर्फी का एक नमूना लिया। चीनी मिल तिराहा शेखूपुर रोड स्थित राजेन्द्र साहू के प्रतिष्ठान से सोन पापड़ी का एक नमूना लिया गया। सहायक आयुक्त द्वितीय सीएल यादव ने बताया तीनों नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगवत सिंह, प्रमोद कुमार, करन सिंह, माता शंकर बिन्द, खुशीराम एवं प्रिया त्रिपाठी मौजूद रहे।
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