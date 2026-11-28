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महिला थाना प्रभारी ज्योति सिंह ने छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क की जानकारी दी। बताया कि यहां महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी शिकायतें सुनी जाती हैं। शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखकर उनकी समस्याओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसके बाद साइबर हेल्प डेस्क के बारे में बताया कि ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर यहां कार्रवाई की जाती है।छात्राओं को सीसीटीएनएस, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, विवेचना और साक्ष्य जुटाने के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। छात्राओं ने पुलिस की कार्रवाई से जुड़े कई सवाल पूछे। महिला थाना प्रभारी ज्योति सिंह ने उनके सवालों के जवाब देते हुए बताया कि छोटे विवादों को बातचीत और सुलह-समझौते से निपटाने का प्रयास किया जाता है, जबकि गंभीर मामलों में नियमानुसार रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए 112 नंबर याद रखने की सलाह दी। कहा कि किसी भी आपात स्थिति या मुसीबत में छात्राएं इस नंबर पर कॉल कर पुलिस की मदद ले सकती हैं।