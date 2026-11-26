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मंगलवार को पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम कराया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह हैंगिंग आई। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण हैंगिंग आया है। संवाद

बदायूं। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव लालपुर खादर में सोमवार रात रक्षपाल (20) ने अपने घेर में फंदे से लटककर जान दे दी थी।