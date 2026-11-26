Budaun News: फंदे से लटके मिले युवक की मौत का कारण हैंगिंग आया
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:42 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
बदायूं। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव लालपुर खादर में सोमवार रात रक्षपाल (20) ने अपने घेर में फंदे से लटककर जान दे दी थी।
मंगलवार को पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम कराया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह हैंगिंग आई। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण हैंगिंग आया है। संवाद
विज्ञापन
मंगलवार को पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम कराया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह हैंगिंग आई। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण हैंगिंग आया है। संवाद