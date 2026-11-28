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विकास भवन सभागार में शुक्रवार को सीडीओ गामिनी सिंगला ने जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की मासिक समीक्षा बैठक की। जिला गंगा समिति की समीक्षा में सोत नदी पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सीडीओ ने बदायूं, बिसौली एवं उसहैत नगर निकायों के ईओ को निर्देश दिए हैं कि नदी में प्रवाहित होने वाले सभी नालों की साफ-सफाई कराएं।जिला पंचायती राज अधिकारी, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार व जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता को संयुक्त रूप से वीबी-जी राम जी के माध्यम से नदी पुनरुद्धार के कार्य कराने के निर्देश दिए। पौधरोपण में जियो टैगिंग का कार्य पूरा न होने पर गृह विभाग, एडीएम प्रशासन, बीएसए, डीआईओएस एवं जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जियो टैगिंग पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।सीडीओ ने संबंधित विभागों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार, अपर सांख्यिकी अधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग, जिला परियोजना अधिकारी, आदि अधिकारी उपस्थित रहे।