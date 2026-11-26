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बीहड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के मुताबिक, विनोद उर्फ बाबा बेहद शातिर किस्म का था। वह खुद लोगों तक पहुंचता था और उन्हें उनकी जमीन में सोना दबा होने की बात कहकर उसे निकालने का झांसा देता था। जीवा राम और मोनी निवासी कटरा सादतगंज को विनोद ने जमीन से सोना निकलने के बहाने फंसाया और अपने साथ मिला लिया था। इसके बदले वह उनसे मोटी रकम वसूल चुका था। विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि उसने अपने दो सहयोगियों विकास और ओमपाल को भी सोना निकालने का लालच देकर अपने साथ जोड़ा था। इसी लालच में उन्हें हत्याकांड में शामिल किए जाने की बात सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि विनोद का कटरा सादतगंज के एक घर में भी अक्सर आना-जाना रहता था। हालांकि, गांव के लोगों को उसके वास्तविक ठिकाने की जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उसने उसहैत के बीहड़ क्षेत्र में मढ़ी बनाकर ठिकाना बनाया था। विज्ञापन विज्ञापन

हत्याकांड के बाद पुलिस ने कटरा सादतगंज में उसके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अब विनोद के नेटवर्क, ठगी के धंधे में शामिल लोगों और हत्याकांड के पीछे की वजहों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। बीहड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के मुताबिक, विनोद उर्फ बाबा बेहद शातिर किस्म का था। वह खुद लोगों तक पहुंचता था और उन्हें उनकी जमीन में सोना दबा होने की बात कहकर उसे निकालने का झांसा देता था। जीवा राम और मोनी निवासी कटरा सादतगंज को विनोद ने जमीन से सोना निकलने के बहाने फंसाया और अपने साथ मिला लिया था। इसके बदले वह उनसे मोटी रकम वसूल चुका था।ग्रामीणों ने बताया कि उसने अपने दो सहयोगियों विकास और ओमपाल को भी सोना निकालने का लालच देकर अपने साथ जोड़ा था। इसी लालच में उन्हें हत्याकांड में शामिल किए जाने की बात सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि विनोद का कटरा सादतगंज के एक घर में भी अक्सर आना-जाना रहता था। हालांकि, गांव के लोगों को उसके वास्तविक ठिकाने की जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उसने उसहैत के बीहड़ क्षेत्र में मढ़ी बनाकर ठिकाना बनाया था।हत्याकांड के बाद पुलिस ने कटरा सादतगंज में उसके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अब विनोद के नेटवर्क, ठगी के धंधे में शामिल लोगों और हत्याकांड के पीछे की वजहों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।

उसहैत। शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के गांव सिउड़ी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के तार बदायूं के उसहैत क्षेत्र तक जुड़े मिले हैं। हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद उर्फ बाबा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद उसके ठगी के गोरखधंधे की परतें भी खुलने लगी हैं। विनोद ने उसहैत थाना क्षेत्र के बीहड़ इलाके में मढ़ी बना रखी थी। वह वहीं रहकर लोगों को जमीन से सोना निकालने का लालच देकर ठगी का धंधा चला रहा था। कटरा सादतगंज के कई लोगों को भी उसने इस झांसे में लिया था और कई लाख रुपये ठग लिए थे।