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अमानत में खयानत का मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव कोटरा सारंगपुर का है। बुजुर्ग कल्याण सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह और उनके भाई बाहर काम करते हैं। नि:संतान कल्याण सिंह ने जून 2025 में अपनी करीब दो बीघा कृषि योग्य भूमि गांव की ही मीरा पत्नी धर्मेंद्र और निशा पत्नी सर्वेंद्र कुमार को 5.50 लाख रुपये में बेची थी।जमीन के रुपये उन्होंने कई लोगों की मौजूदगी में गांव के ही रामू और आदेश को सौंप दिए। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। दोनों से कल्याण सिंह ने कहा था कि वह पूरी रकम कछला स्थित पंजाब नेशनल बैंक में उनके खाते में जमा कर आएं। बैंक के इसी खाते में कल्याण सिंह की वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि भी आती है।उन्हें जब यह पता लगा कि उनके खाते में रकम जमा नहीं की गई है तो उन्होंने आरोपियों से संपर्क साधा। मामले का कोई हल न निकलने पर उन्होंने इसकी शिकायत गांव के प्रमुख लोगों से की। तब पंचायत बैठी। पंचायत और कोतवाली पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। पंचायत में रुपये लौटा देने की बजाय बुजुर्ग को ही धमकाया। इसे लेकर बुजुर्ग कल्याण सिंह ने पुलिस अफसरों के सामने पेश होकर गुहार लगाई। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मामला एक साल से अधिक पुराना है। बुजुर्ग ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी होती तो उसी दौरान रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रामू और आदेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है।