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मोहल्ला बालाजी नगर निवासी राजवीर सिंह ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि एक अक्टूबर 2024 को उन्होंने प्रमोद मिश्रा को 3.5 लाख रुपये गवाह उमेश निवासी मोहल्ला सुंदरनगर तथा मोहल्ले के सुनील के सामने दिए थे। आरोप है कि प्रमोद ने कहा था कि उसके विधायक व कई मंत्रियों से अच्छे संबंध हैं। वह राजवीर के लड़के की नौकरी मेडिकल कॉलेज में लगवा देगा, क्योंकि वह डी फार्मा किए हुए है।विश्वास में आकर राजवीर ने रुपये दे दिए। काफी समय बाद भी काम नहीं हुआ तो राजवीर ने रुपये मांगे। आरोप है कि 5 सितंबर को रुपये मांगने पर प्रमोद ने गाली-गलौज की। कहा कि 50 हजार रुपये दो, नहीं तो तुम पर झूठा केस लिखा दूंगा। राजवीर ने थाने व एसएसपी को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज करने के बाद जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।