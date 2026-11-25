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जारी मनोनयन पत्र पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सौंप कर संगठन को मजबूत बनाने और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपेक्षा की है। उनके राष्ट्रीय सचिव बनने की जानकारी मिलने पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। संवाद

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बिल्सी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बिल्सी नगर के मोहल्ला संख्या आठ निवासी रईस अहमद को समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव नामित किया है।