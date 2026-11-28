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आयोजन समिति के मुताबिक, परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए विद्यार्थियों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इच्छुक छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट www.honahar.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षा का मॉडल पेपर, पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र भी निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 श्रेणियों में पुरस्कार घोषित किए गए हैं।प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक लाख रुपये नकद, द्वितीय विजेता को लैपटॉप और तृतीय स्थान के दो विजेताओं को एलईडी टीवी दिए जाएंगे। चतुर्थ पुरस्कार के तहत पांच स्मार्टफोन, पंचम पुरस्कार में 20 साइकिल, षष्ठम पुरस्कार में 25 सिलाई मशीन, सप्तम पुरस्कार में 75 दीवार घड़ी, अष्टम पुरस्कार में 225 स्कूल बैग और नवम पुरस्कार में 225 छाते दिए जाएंगे।दसवें पुरस्कार के तहत एक हजार विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। प्रधानाचार्य अमित कुमार और आयोजन समिति ने क्षेत्र के विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों तथा अभिभावकों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में शामिल कराने की अपील की है।