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गैंगस्टर एक्ट के तहत सैंजनी निवासी अजय प्रताप सिंह को गिरोह का सरगना बनाया गया है, जबकि चार अन्य आरोपियों को गैंग का सदस्य दर्शाया गया है। डीएम से गैंग चार्ट अनुमोदित होने के बाद बृहस्पतिवार रात मूसाझाग थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई दर्ज की गई। मूसाझाग थाना प्रभारी मनोज कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कराई रिपोर्ट में थाना क्षेत्र के गांव सैंजनी निवासी अजय प्रताप सिंह पुत्र राजेश सिंह को गिरोह का सरगना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहेरे भाई अभय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू पुत्र राकेश सिंह और भाई केशव उर्फ मिचकू पुत्र राजेश कुमार, सहयोगी धर्मेंद्र पुत्र रामचंद्र निवासी कांसपुर थाना दातागंज और मुनेंद्र विक्रम सिंह उर्फ मोनू पुत्र बृजकिशोर निवासी बिहारीपुर अजब थाना हजरतपुर के साथ मिलकर उसने संगठित गिरोह बनाया था।गिरोह पर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का आरोप है। गिरोह से जुड़े आरोपियों ने 12 मार्च को सैंजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट के मुख्य उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड के संबंध में पहले से ही विभिन्न धाराओं, ऑर्म्स एक्ट और शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं।आरोपियों के भय के कारण क्षेत्र के लोग उनके खिलाफ शिकायत करने और गवाही देने से भी कतराते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने पांचों आरोपियों का गैंग चार्ट तैयार किया। डीएम ने 23 नवंबर को गैंग चार्ट को मंजूरी दी थी। अभी पांचाें आरोपी जेल में बंद हैं। इस मामले में न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है। अब तक छह गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है।एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी की ओर से गैंग चार्ट को स्वीकृति मिलने पर पांचों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। विवेचना पूरी होने के बाद उनकी संपत्तियों की भी जांच कराकर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।