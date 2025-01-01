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अब हजारों किसानों के सामने एक और मुश्किल है। तीन दिन पहले तक करीब 1,17,270 मीट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोरों में पड़ा था, जबकि 30 नवंबर तक किसानों को आलू कोल्ड स्टोरों से निकालने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसे में जिन किसानों के पास आलू बचा है, उन्हें आलू निकालकर सस्ते में बेचना पड़ेगा। कारण, बाजारों में नया आलू भी आ गया है।जिला उद्यान विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिलेभर में 9,05,561 मीट्रिक टन आलू की पैदावार हुई थी। इतना आलू कोल्ड स्टोरों में जमा हुआ था। बरेली मंडल में बदायूं में सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है।जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना में महज करीब सौ किसान ही आवेदन कर सके। इस योजना में अनुदान का लाभ पाने के लिए नियम शर्तें ज्यादा सख्त रहीं, जबकि दूसरी आलू भंडारण प्रभार अनुदान योजना में जिलेभर से अब तक 16 हजार किसान आवेदन कर चुके हैं। इस योजना में 30 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे।अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच पड़ताल के बाद एक हजार किसानों के आवेदन स्वीकृत कर उन्हें अनुदान दिया गया है। इस योजना में दो हेक्टेयर में आलू की पैदावार करने वाले प्रति किसान 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 29 लाख रुपये अनुदान में किसानों को बांटा जा चुका है। करीब 70 लाख रुपये और बांटे जाने की बात कही है। दरअसल, राज्य सरकार ने इस साल आलू की पैदावार ज्यादा होने और बाजार में भाव कम होने के कारण आलू किसानों को राहत पहुंचाने के लिए दो योजनाओं में भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना और आलू भंडारण प्रभार अनुदान योजना लागू की है।आलू की बोवाई से पहले ही किसानों पर आर्थिक संकटबिसौली। आलू की खेती का सीजन शुरू होते ही किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है। पिछले सीजन के आलू के उचित दाम नहीं मिलने से इस बार किसानों को फसल की बोवाई के लिए पूंजी जुटाने में भी परेशानी हो रही है। खेतों की पेशगी, खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करना किसानों के लिए चुनौती बन गया है। किसान आर्थिक गणित बैठाने के बाद ही आलू की खेती का रकबा तय कर रहे हैं। किसान सुधीर सिंह, प्रमोद यादव और गुड्डू शर्मा ने बताया कि आलू के अच्छे भाव नहीं मिलने के कारण इस बार अपनी खेती का रकबा कुछ कम किया है। दूसरी ओर नए किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है। किसानों का कहना है कि आलू की खेती में शुरुआत से ही काफी पूंजी लगानी पड़ती है। खेत की पेशगी, बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। संवादकिसान बोले- इस बार आलू की फसल करने के लिए सोचना पड़ेगाकिसान गुड्डू पाराशरी ने बताया कि आलू की फसल से होने वाली आमदनी के सहारे अपने बच्चों की शादी और अन्य पारिवारिक आयोजनों की तैयारी की थी, लेकिन पिछले दिनों आलू का भाव उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने से उनके अरमानों पर पानी फिर गया।किसान प्रमोद यादव ने बताया कि उन्हें योजना की पांच हजार का लाभ मिल चुका है, लेकिन आलू का भाव न मिलने के कारण काफी काम प्रभावित हुआ है। इस बार आलू की फसल करने के लिए सोचना पड़ रहा है।किसानों के करीब 15 हजार आवेदन जांच के लिए लंबित हैं। इसके लिए टीम गठित की गई है। बरेली कार्यालय से भी दो कर्मचारियों को यहां अटैच किया गया है। जिन किसानों ने आवेदन किए हैं, उनकी जांच पड़ताल के बाद जल्द उन्हें अनुदान दिलाया जाएगा। - पुनीत पाठक, जिला उद्यान अधिकारी, बदायूं (अतिरिक्त प्रभार)