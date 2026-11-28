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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव लौड़ा बहेड़ी निवासी अंकुर को सोमवार रात उसके दो साथी तजमुल और अफजल का भतीजा घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अंकुर के साथ मारपीट की गई। मंगलवार को उसका शव कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव ओम नगरिया में मिला था।शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में पुलिस ने शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। अंकुर के पिता सुरजीत ने उसकी मौत को हादसा मानने से मना करते हुए साथियों पर हत्या का आरोप लगाया था। उनकी तहरीर पर कादरचौक पुलिस ने दो नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया था।पिता ने बेटे अंकुर के पास से तीस हजार रुपये और उसका मोबाइल फोन भी गायब होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद मामले मेंं विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। गायब मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस कराई जा रही है।