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शुक्रवार रात करीब आठ बजे एक युवक अकबराबाद चौराहे के पास से पैदल गुजर रहा था। इसी दौरान किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। इस बीच चालक वाहन लेकर भाग गया। विज्ञापन

राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। संवाद शुक्रवार रात करीब आठ बजे एक युवक अकबराबाद चौराहे के पास से पैदल गुजर रहा था। इसी दौरान किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। इस बीच चालक वाहन लेकर भाग गया।राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। संवाद

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बदायूं। सहसवान थाना क्षेत्र में बदायूं-मेरठ हाईवे पर अकबराबाद चौराहे के पास शुक्रवार रात किसी वाहन की टक्कर से पैदल जा रहा मोहल्ला काजी निवासी भपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।