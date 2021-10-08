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महिला अस्पताल में दो लिफ्ट लगी हैं। पूर्व में दोनों लिफ्ट खराब थीं। शिकायतों के बाद कुछ दिन पहले इन्हें ठीक कराया गया था, अब आपरेटर संचालित करते हैं, लेकिन लिफ्ट में पावर बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बिजली जाने पर लिफ्ट के बीच में ही रुकने की बात सामने आ रही है। बृहस्पतिवार को कुछ मरीज, तीमारदार लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जा रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। इससे लिफ्ट बीच में ही रुक गई थी। लिफ्ट में फंसे लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद स्टाफ वहां पहुंचा। इधर, महिला अस्पताल की सीएमएस शोभा अग्रवाल ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लिफ्ट सुचारू रूप से चल रही है, वह बंद नहीं हुई है। न ही किसी ने शिकायत की थी। संवाद

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बदायूं। जिला महिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को बिजली गुल होने की वजह से मरीज-तीमारदारों के एक घंटे तक लिफ्ट में फंसने का वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोगों के लिफ्ट में फंसने की वजह से अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। सूचना पर अस्पताल स्टाफ और आपरेटर मौके पर पहुंचे। किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।