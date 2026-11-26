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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव लौड़ा बहेड़ी निवासी सुरजीत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा अंकुर यादव (30) प्रॉपर्टी का काम किया करता था। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव तालगांव निवासी तजमुल और कोतवाली थाना क्षेत्र के नाहर खां सराय निवासी अफजल के भतीजे के साथ उसका पैसों को लेकर कुछ विवाद था।सोमवार की रात वे दोनों उसको घर से बुलाकर ले जाने लगे। अंकुर जाना नहीं चाहता था। इसके बाद भी उसके दोनों साथी उसको अपने साथ ले गए। पत्नी ने जाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कोई नहीं जवाब नहीं दिया। 20 हजार रुपये उस पर थे और 10 हजार रुपये उन्होंने दिये थे। किसी जमीन का उसको बयाना करना था।अंकुर को काफी फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। उसके रुपये और मोबाइल फोन गायब होने का भी पिता ने आरोप लगाया। मंगलवार को ओम नगरिया गांव में अज्ञात शव मिलने पर उन्होंने शव की अपने बेटे के रूप में शिनाख्त की। पिता ने तजमुल और अफजल के भतीजे के साथ उसके दो अन्य साथियों पर पैसों के लालच में हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी।उधर, पोस्टमॉर्टम होने के बाद परिजनों ने कुछ समय के लिए बदायूं-बिजनौर हाईवे को जाम कर दिया। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि मृतक के शव का पैनल और वीडियोग्राफी से पोस्टमॉर्टम कराया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर में चोटों के निशान आए है। पिता की तहरीर पर दो नामजद सहित चार पर रिपोर्ट कर ली गई है।