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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर निवासी ठाकुरदास ने बताया कि उनका बड़ा बेटा सोनू गांव के ही रंजीत के साथ शुक्रवार की शाम कंडेला गांव में दावत खाने गया था। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। बदायूं-दातागंज मार्ग पर किशरूआ गांव के पास किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।टक्कर मारने के बाद चालक वाहन समेत भाग निकला। कुछ देर बाद उसी दावत से लौट रहे सोनू के छोटे भाई अरविंद की नजर सड़क पर पड़े दोनों युवकों पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उनमें उसका भाई सोनू भी था। वह दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में रंजीत को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।पिता के मुताबिक, सोनू की करीब आठ साल पहले सुषमा से शादी हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। इनमें छह साल की बेटी मीनाझी, एक साल की बेटी सोनाक्षी और चार साल का बेटा आशु है। सोनू कोरियर डिलीवरी का काम करके परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी मौत से पत्नी और बच्चों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है।सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश के लिए घटना स्थल का टीम ने निरीक्षण किया है। तहरीर मिलने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत- पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा, दावत खाकर पिता के साथ घर लौट रहा था नोमानसंवाद न्यूज एजेंसीककराला। अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला में शनिवार रात किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ बरात की दावत खाकर घर लौट रहा था। पिता सुरक्षित हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी है।ककराला के वार्ड नंबर 22 निवासी इरफान ने बताया कि वह शनिवार को अपने बेटे नोमान (15) के साथ एचएम गार्डन मैरिज हॉल में बरात की दावत खाने गए थे। देर रात दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही उनकी बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नोमान बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा। वह दूसरी ओर गिरे, लेकिन उन्हें चोट नहीं आई। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं।पिता ने बताया कि सूचना पर पहुंचे अन्य परिजन नोमान को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक नोमान ने शनिवार शाम करीब छह बजे सोशल मीडिया पर फोटो भी अपडेट किया था। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है।