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नन्हे के परिवार के लोगों ने निजी चिकित्सकों से उपचार कराया। हालात यह हैं कि इसी मोहल्ले में उषा पत्नी राजेश, सुशीला पत्नी सोनपाल, सीमा पत्नी सुभाष, सीमा पत्नी अजयपाल, अरुण पुत्र बनवारी और रजनी पत्नी अमर सिंह समेत कई अन्य लोग भी बुखार से पीड़ित हैं। मोहल्ले के राजेश का आरोप है कि पिछले डेढ़ साल में केवल एक दिन सफाई कर्मी दिखाई दिए। नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी और मच्छरों की समस्या बनी हुई है।वहीं गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर न लगाए जाने से भी ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों ने बताया कि गांव में इस मोहल्ले के अलावा अन्य मोहल्लों में भी लोग बुखार से पीड़ित है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई जांच या दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। लोग खुद निजी अस्पतालों में बुखार का इलाज करा रहे हैं।चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रिदेश भसीन ने बताया कि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग का शिविर लगना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं लग सका। शनिवार को विभागीय टीम शिविर लगाएगी। इसमें मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दी जाएंगी।