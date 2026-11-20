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पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब चार बजे जब उनकी आंख खुली तो बेटी चारपाई पर बैठकर रो रही थी। पूछने पर किशोरी ने बताया कि रात में गांव का ही एक व्यक्ति उसे अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। घटना बताते हुए किशोरी फूट-फूटकर रोने लगी। विज्ञापन

मां का आरोप है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आरोपी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां थाने पहुंचीं और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। विज्ञापन विज्ञापन

सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगाई गई थी। टीमों ने बृहस्पतिवार देर शाम आरोपी को गांव के बाहर खेतों से गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब चार बजे जब उनकी आंख खुली तो बेटी चारपाई पर बैठकर रो रही थी। पूछने पर किशोरी ने बताया कि रात में गांव का ही एक व्यक्ति उसे अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। घटना बताते हुए किशोरी फूट-फूटकर रोने लगी।मां का आरोप है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आरोपी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां थाने पहुंचीं और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगाई गई थी। टीमों ने बृहस्पतिवार देर शाम आरोपी को गांव के बाहर खेतों से गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

फैजगंज बेहटा। थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी (17) के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का ही भजनलाल (35) बुधवार रात किशोरी को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार बताया जाता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर बृहस्पतिवार की शाम को आरोपी भजन लाल को गांव के बाहर खेतों से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया। उधर, किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।