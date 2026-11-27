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जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जनकल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के साथ मतदाता जोड़ो अभियान को भी गति दें। बूथ स्तर पर मजबूत संपर्क और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास करें। विज्ञापन

जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सविता शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा 28, 29 एवं 30 नवंबर को जनपद में महिला मोर्चा विशेष मतदाता जोड़ो अभियान चलाएगी। महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से संपर्क करेंगी और मतदाता सूची का सत्यापन कर जिन पात्र महिलाओं के नाम सूची में नहीं हैं, उनके नाम जुड़वाने में सहयोग करेंगी। विज्ञापन विज्ञापन

इस अवसर पर सीमा राठौर, रचना शंखधार, राजवती वर्मा, आरती कश्यप, रति पाठक, प्रतिभा सिंह, सुमन संघर्षी, सलौनी पाठक, रेनू सिंह, कृष्णा गुप्ता, रानी पुंडीर, पूनम शर्मा, काजल तोमर, प्रीति धनकर उपस्थित रहीं। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जनकल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के साथ मतदाता जोड़ो अभियान को भी गति दें। बूथ स्तर पर मजबूत संपर्क और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास करें।जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सविता शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा 28, 29 एवं 30 नवंबर को जनपद में महिला मोर्चा विशेष मतदाता जोड़ो अभियान चलाएगी। महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से संपर्क करेंगी और मतदाता सूची का सत्यापन कर जिन पात्र महिलाओं के नाम सूची में नहीं हैं, उनके नाम जुड़वाने में सहयोग करेंगी।इस अवसर पर सीमा राठौर, रचना शंखधार, राजवती वर्मा, आरती कश्यप, रति पाठक, प्रतिभा सिंह, सुमन संघर्षी, सलौनी पाठक, रेनू सिंह, कृष्णा गुप्ता, रानी पुंडीर, पूनम शर्मा, काजल तोमर, प्रीति धनकर उपस्थित रहीं।

बदायूं। भाजपा के मतदाता जोड़ो अभियान के अंतर्गत बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालय पर महिला मोर्चा की आयोजित जिला बैठक में जिला प्रभारी राकेश मिश्र अनावा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क कर महिलाओं को मतदाता सूची के प्रति जागरूक करें। जिन महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी दें और आवश्यक सहयोग करें। प्रत्येक पात्र महिला की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करें।