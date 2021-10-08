विज्ञापन



बृहस्पतिवार दोपहर सर्राफ कारोबारी प्रवीण अग्रवाल दुकान पर ग्राहकों को सोने-चांदी के आभूषण दिखा रहे थे। इसी दौरान नीली जींस पहने एक युवक ग्राहकों के बीच आकर खड़ा हो गया। मौका मिलते ही उसने सोने का पेंडल समेत अन्य आभूषण उठाकर जेब में रख लिए और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आभूषणों का मिलान करने पर चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज देखने पर युवक की करतूत सामने आई। सर्राफा कारोबारी ने चोरी के आभूषणों की कीमत 50 हजार रुपये बताई। पुलिस ने दुकान पर पहुंचकर छानबीन की। सर्राफा व्यापारी ने पुलिस को आभूषणों की तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। चोरों के तलाश के टीमें लगी है। संवाद

विज्ञापन

बिसौली। नगर के व्यस्त सर्राफा बाजार में युवक ने ग्राहकों की भीड़ का फायदा उठाकर अग्रवाल ज्वैलर्स की दुकान से करीब 50 हजार रुपये के सोने के आभूषण चोरी कर लिये। युवक की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। प्रतिष्ठान स्वामी ने फुटेज फेसबुक पर साझा करने के साथ शुक्रवार शाम पुलिस से शिकायत की।