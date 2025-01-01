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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विनोद कुमार सिंह के साथ बूथों पर पहुंचकर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति देखी। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि अपने बूथ की भाग संख्या में आने वाले प्रत्येक परिवार से संपर्क करें। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। प्राप्त आवेदनों का समय से निस्तारण करने और अभिलेख व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और एएनएम का सहयोग लिया जाए। इनके माध्यम से पात्र युवाओं और विशेषकर उन महिलाओं को चिह्नित किया जाए, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता बनना जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती जागरूक मतदाताओं की भागीदारी से ही संभव है।14 बूथों पर 196 नए मतदाता बनेसैदपुर। रविवार को एसआईआर विशेष अभियान के दौरान 14 बूथों पर फॉर्म-6 के तहत 196 नए मतदाताओं के फॉर्म भरकर जमा कराए गए। मतदाता सूची में नाम, फोटो और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए भी 14 लोग बूथों पर पहुंचे।बूथ संख्या में बार-बार बदलाव और परिवारों के वोट दूसरे बूथों पर स्थानांतरित होने से कई मतदाताओं को निर्धारित बूथ खोजने में परेशानी हुई। मतदाताओं का कहना है कि कई बार फॉर्म जमा करने के बाद भी सूची में पुरानी त्रुटियां बनी हुई हैं। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार रजत कुमार ने राजस्व निरीक्षक सर्वेश कुमार, लेखपाल शोभित कुमार और सुपरवाइजर पंकज कुमार के साथ सभी 14 बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संवादसात बूथों पर 100 नए वोट बढ़ाए गएफैजगंज बेहटा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सात बूथों पर बीएलओ की ओर से फॉर्म-6 भरकर 100 वोट बढ़ाए गए। 18 साल पूरे कर चुके युवाओं ने बढ़-चढ़कर बीएलओ का सहयोग किया। बीएलओ ने वार्ड सभासद इस्राइल खां के सहयोग से फोन करके युवाओं को घरों से बुलाकर वोट बढ़ाए। सातों बूथों पर अलग-अलग बीएलओ तैनात थे। बूथ नंबर 58 पर 12 वोट, 59 पर 18 वोट, 60 पर 14 वोट, 61 पर 20 वोट, 62 पर 10 वोट, 63 पर 12 वोट और 64 पर 13 वोट बढ़ाए गए हैं। संवादबूथ संख्या 197 पर 204 वोट कटने से ग्रामीणों में आक्रोशबदायूं। दातागंज विधानसभा के बूथ संख्या 197 चापरकौरा में 204 वैध वोट कटने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 17 नवंबर को जारी 2027 की वोटर लिस्ट के सत्यापन में पता चला कि 2024 की लोकसभा चुनाव की सूची से 204 वैध वोट काट दिए गए हैं। किसी परिवार के 5 तो किसी के 10 वोट कटे हैं। काटे गए सभी मतदाता 2024 में वोट दे चुके हैं।ग्रामीणों के बुलाने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव गांव पहुंचे और चनाखेड़ा व मकरंदपुर में ग्राम चौपाल लगाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया। आरोप सही पाए जाने पर उन्होंने 30 नवंबर को दातागंज तहसील पर प्रदर्शन का ऐलान किया। अजीत यादव ने कहा कि वोट चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम दातागंज से जवाब मांगा जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। संवाद