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अलापुर थानाध्यक्ष सनी चौधरी की ओर से तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, गिरोह का सरगना कादरचौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर निवासी जुम्मन विज्ञापन

पुत्र कमरुद्दीन उर्फ गट्टे है। अलापुर थाना क्षेत्र के गौरामई निवासी मुशीर और तनहीर

पुत्र आशिक अली उर्फ छोटे उसके साथी हैं। तीनों लंबे समय से गोवंशीय पशुओं की हत्या कर उनके मांस की बिक्री करते आ रहे थे।

अलापुर पुलिस ने आठ सितंबर को ककराला उसहैत रोड पर भट्टे से 250 मीटर आगे मुठभेड़ में गोकशी के आरोपी तनहीर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस 25 हजार के इनामी सरगना जुम्मन की तलाश में थी। 22 सितंबर को गिरोह के सरगना के ककराला आने की सूचना मिली। विज्ञापन विज्ञापन

22 सितंबर की रात करीब सवा दस बजे 25 हजार के इनामी जुग्गन को कादरचौक जाने वाले मार्ग पर ईंट-भट्टे के पास रोक लिया था। रोकने पर उसने अलापुर पुलिस पर चार राउंड फायरिंग की थी। आरोपी की गोली से उपनिरीक्षक कमर अहमद घायल हो गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में गोली लगी।

इस मामले में दो आरोपियों मुशीर और नईम को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। गिरोह के सदस्यों के पास से 8.150 किलोग्राम गोवंशीय मांस भी मिला था। इस मामले में गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद 30 सितंबर को तीनों आरोपियों, जुग्गन, मुशीर और तनहीर, के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

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गोकशी के तीनों आरोपियों के जमानत पर बाहर आने के बाद उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार किया था। जिलाधिकारी ने गैंग चार्ट को स्वीकृति दी। इसके बाद गिरोह के सरगना सहित तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। - अंकिता शर्मा, एसएसपी, बदायूं अलापुर थानाध्यक्ष सनी चौधरी की ओर से तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, गिरोह का सरगना कादरचौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर निवासीपुत्र कमरुद्दीन उर्फ गट्टे है। अलापुर थाना क्षेत्र के गौरामई निवासी

बदायूं। गोवंशीय पशुओं की हत्या और मांस की अवैध बिक्री में लिप्त गिरोह के खिलाफ अलापुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह के सरगना जुम्मन समेत तनहीर और मुशीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। आरोपी संगठित गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं की हत्या करता था। मांस बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित किया करते थे। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर जिला प्रशासन से अनुमोदन कराया था।