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नगर पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी भानु प्रकाश पाल की ओर से जेम पोर्टल पर तीन निविदाएं जारी की गई थीं। इनकी कुल धनराशि 1,43,65,851 रुपये थी। 1100 एलईडी लाइट और पांच हजार मीटर विद्युत केबल की खरीद से संबंधित निविदाएं शामिल थीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से इतनी बड़ी धनराशि के टेंडर जारी किए जाने पर सवाल उठे थे।पूर्व चेयरपर्सन हुमा बी ने 22 नवंबर को डीएम से शिकायत कर टेंडर प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की थी। प्रशासक एवं एसडीएम दातागंज विनोद कुमार ने जांच ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी को सौंपी थी। शनिवार को ईओ ने नगर पंचायत पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की और अभिलेखों की जांच की। इसके बाद तीनों निविदाएं निरस्त कर दीं।चेयरपर्सन के पति ने लगाए विधायक पर आरोपनगर पंचायत अलापुर चेयरपर्सन के पति फईम उद्दीन ने दातागंज विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नगर में पिछले चार सालों से विकास नहीं होने दे रहे हैं। यही वजह है कि नगर में न सड़कें बनीं और न ही अन्य कोई विकास कार्य हो सके। सौ से अधिक शिकायतें शासन व प्रशासन से की गईं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी।दातागंज विधायक बोले- मैंने कोई शिकायत नहीं कीदातागंज विधायक राजीव गुप्ता का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। वह बेबुनियाद हैं। वहां पर चेयरपर्सन और सभासदों का कोई आपसी विवाद है। उनके लोगों के स्तर का मामला है। मेरी तरफ से आज तक कोई भी शिकायत नहीं की गई है। मैं तो चाहता हूं कि जनहित में वहां पर विकास कार्य हों। लोगों को उसका फायदा मिले।