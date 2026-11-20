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उझानी निवासी सुमन संघर्षी इससे पूर्व अनुसूचित मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री रही हैं। अब उन्हें महिला मोर्चा में क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व मिला है। इस्लामनगर निवासी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मोनिका सक्सेना को क्षेत्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। बदायूं शहर निवासी अमिता उपाध्याय निवर्तमान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं।बिसौली निवासी प्रतिभा सिंह को क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। बिसौली नगर निवासी कृष्णा गुप्ता पूर्व में महिला मोर्चा की जिला मंत्री रही हैं, उन्हें क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी मिली है। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि महिला मोर्चा की नवनियुक्त क्षेत्रीय टीम के सामने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सभी पदाधिकारी ब्रज क्षेत्र में महिला शक्ति को पार्टी से जोड़ने, जनकल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगी।