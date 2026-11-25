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बिल्सी। नगर के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में सोमवार की रात वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल का हरि-हर मिलन स्वरूप में दिव्य शृंगार किया गया। उसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। श्री महाकाल बाबा सेवा समिति के सदस्यों ने महाआरती में पहुंचे सभी भक्तों का स्वागत किया। समिति ने भवानी शंकर उर्फ भोलेशंकर एवं उनके पूरे परिवार को पटका पहनाकर सम्मानित किया। आयोजन में समिति के सदस्य सुरेश बाबू वार्ष्णेय, रजनीश शर्मा, अनुभव वार्ष्णेय, वैभव माथुर, गौरव श्रीवास्तव, रुचिता श्रीवास्तव, ओमवती आदि मौजूद रहे। संवाद