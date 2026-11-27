Budaun News: ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपये गंवाने से आहत होकर गिरिजेश ने दी थी जान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:54 AM IST
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कादरचौक। लभारी गांव के गिरिजेश शाक्य (20) की मौत के मामले में ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपये गंवाने की बात सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारने के बाद से वह मानसिक तनाव में था। घटना वाले दिन भी उसके बैंक खाते से लेनदेन हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि गेमिंग में आर्थिक नुकसान से आहत होकर ही उसने जान दी थी। पुलिस अन्य कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।
गिरिजेश शाक्य पुत्र सोरन शाक्य नौ नवंबर की रात करीब आठ बजे अचानक घर से लापता हो गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पिता ने कादरचौक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
परिजन मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रहे थे। युवक के मोबाइल की लोकेशन कादरबाड़ी गांव के आसपास मिलने पर परिजन ककोड़ा के जंगल में पहुंचे। वहां पर पलाश के पेड़ से गिरिजेश का शव फंदे पर लटका मिला था। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम के बाद कादरचौक थाने के सामने हंगामा कर नाराजगी जताई थी।
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एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई थी। युवक के ऑनलाइन गेम खेलने की बात सामने आई है। उसके खाते से ट्रांजेक्शन भी हुए हैं। युवक के फंदे पर लटककर जान देने के कारणों की जांच की जा रही है।
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गिरिजेश शाक्य पुत्र सोरन शाक्य नौ नवंबर की रात करीब आठ बजे अचानक घर से लापता हो गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पिता ने कादरचौक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
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परिजन मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रहे थे। युवक के मोबाइल की लोकेशन कादरबाड़ी गांव के आसपास मिलने पर परिजन ककोड़ा के जंगल में पहुंचे। वहां पर पलाश के पेड़ से गिरिजेश का शव फंदे पर लटका मिला था। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम के बाद कादरचौक थाने के सामने हंगामा कर नाराजगी जताई थी।
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एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई थी। युवक के ऑनलाइन गेम खेलने की बात सामने आई है। उसके खाते से ट्रांजेक्शन भी हुए हैं। युवक के फंदे पर लटककर जान देने के कारणों की जांच की जा रही है।