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गिरिजेश शाक्य पुत्र सोरन शाक्य नौ नवंबर की रात करीब आठ बजे अचानक घर से लापता हो गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पिता ने कादरचौक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।परिजन मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रहे थे। युवक के मोबाइल की लोकेशन कादरबाड़ी गांव के आसपास मिलने पर परिजन ककोड़ा के जंगल में पहुंचे। वहां पर पलाश के पेड़ से गिरिजेश का शव फंदे पर लटका मिला था। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम के बाद कादरचौक थाने के सामने हंगामा कर नाराजगी जताई थी।एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई थी। युवक के ऑनलाइन गेम खेलने की बात सामने आई है। उसके खाते से ट्रांजेक्शन भी हुए हैं। युवक के फंदे पर लटककर जान देने के कारणों की जांच की जा रही है।