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पीड़िता ने थाना दातागंज में तहरीर देकर कहा कि 21 जनवरी 2021 को अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। रात करीब आठ बजे गांव के ही मुकेश व महेंद्र पाल आए और कहने लगे कि गायों को भगाकर मेरे खेतों में कर दिया र्है। मैंने मना करते हुए कहा था कि अपने खेतों से भगाया है इस पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारने पीटने लगे। शोर सुनकर कुछ और लोग आए और बचाया। इसके बाद दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।ऑर्म्स एक्ट में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाईबदायूं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त बबलू निवासी कांशीराम कॉलोनी मारासराय, थाना सिविल लाइन को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2021 में सिविल लाइंस पुलिस ने अभियुक्त बबलू को तमंचा के साथ पकड़ा था। उप निरीक्षक कैलाश चंद्र ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के अपराध में पूर्व में जेल में बितायी अवधि की सजा व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। र्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद