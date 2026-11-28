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कुंवरगांव क्षेत्र के एक गांव में 17 सितंबर 2025 की रात करीब 12 बजे 15 वर्षीय किशोरी घर के पास बनी पशुशाला में गई थी। वहां पहले से छिपकर बैठे पीयूष उर्फ पीयूषकांत ने उसे पीछे से दबोच लिया। आरोपी ने किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद किशोरी की मां और बड़ी बहन की आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं मिली।तलाश करते हुए परिजन पशुशाला पहुंचे। कमरे के भीतर से चीखने की आवाज सुनाई दी, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। परिजनों के शोर मचाने पर आरोपी दरवाजा खोलकर पीड़िता की मां को धक्का देते हुए भाग निकला था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अगले दिन पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर कुंवरगांव थाने में केस दर्ज किया गया।पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता की उम्र घटना के समय 15 वर्ष तीन माह पाई गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग की सहमति कानूनन मान्य नहीं है। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पीयूष उर्फ पीयूषकांत को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों धाराओं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार-चार वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।