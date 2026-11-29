विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

ग्राम पंचायत लखूपुरा के मजरा बखतपुर गांव में 15 जुलाई की रात जमीन बेचने से मिली रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। वीर सिंह के जमीन बेचने के बाद उसकी बड़ी बहन संतोषी और भांजा आकाश जमीन की बिक्री में मिली रकम में आधा हिस्सा मांग रहे थे। विवाद बढ़ने पर वीर सिंह ने दोनों को गोली मार दी थी।गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आकाश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संतोषी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी वीर सिंह भाग गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई थीं।गठित टीमों ने भदरोली तिराहे के पास से मुठभेड़ के दौरान वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, जबकि एक सिपाही भी घायल हुआ था।सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि इस मामले में विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। अब इस प्रकरण में न्यायालय में मजबूत पैरवी कराई जाएगी।25 लाख की चोरी के मामलेे में पांच अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल- राजस्थान के गिरोह ने नेहरू चौक के पास तीन दुकानों में की थी वारदातसंवाद न्यूज एजेंसीबदायूं। नेहरू चौक के पास अगस्त में तीन दुकानों में हुई 25 लाख रुपये की चोरी के मामले में राजस्थान के गिरोह के खिलाफ पुलिस ने विवेचना पूरी कर ली है। कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना हरिया उर्फ हरिश समेत पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।नेहरू चौक के पास स्थित तीन दुकानों को निशाना बनाकर अंतरराज्यीय गिरोह ने करीब 25 लाख रुपये की चोरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से गिरोह के पांच सदस्यों, सरगना राजस्थान के बासवाड़ा के थाना भूगरा निवासी हरिया उर्फ हरिश, राकेश, सुनील, सुनील और थाना सदर निवासी हरीश को गिरफ्तार किया था।आरोपी अलग-अलग शहरों में पहुंचकर दिन में दुकानों की रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के बाद दूसरे शहर निकल जाते थे। बदायूं में भी आरोपियों ने इसी तरीके से तीन दुकानों को निशाना बनाया था। उनके कब्जे से दो मोबाइल फोन, एक तमंचा, तीन कारतूस, तीन राउटर और चोरी का अन्य सामान मिला था। इसके अलावा 14,167 रुपये भी मिले थे।मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद साक्ष्य और विवेचना पूरी होने के बाद पांचों आरोपियों के खिलाफ 12 अक्तूबर को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि मामले की विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में न्यायालय की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।