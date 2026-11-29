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कस्बे निवासी कक्षा दो में पढ़ने वाली छात्रा घर पर थी। आरोपी निजाकत अली ने उसे चीज दिलाने का लालच दिया और उसे एक खंडहरनुमा सरकारी क्वार्टर में ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उस समय छात्रा के परिजन खेत पर मक्का तोड़ने गए हुए थे। परिजनों के घर लौटने पर छात्रा ने रोते हुए उन्हें घटना की जानकारी दी।परिजनों ने वजीरगंज थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी निजाकत अली को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और रिपोर्ट पर विशेषज्ञों से विधिक राय ली गई, जिसमें छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में विवेचना को उपलब्ध साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस मामले में न्यायालय में मामला ट्रायल पर चल रहा है।