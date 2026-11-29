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गांव बर्नी निवासी सिद्धार्थ पुत्र मित्तर सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में कहा था कि उन्होंने आरोपियों के रिश्तेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित मुकदमा दर्ज कराया था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी उन पर समझौता करने का दबाव बना रहे थे।आरोप है कि 13 अगस्त की रात करीब नौ बजे रंजीत पुत्र महेश, पवन पुत्र बृजपाल, प्रवेश पत्नी महेश और भगवान सिंह पुत्र ओमपाल हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। रंजीत ने उन पर चाकू से हमला किया तो उनकी बेटी शिवानी बीच में आ गई और चाकू उसे लग गया। पवन ने भी छुरी से हमला करने का प्रयास किया, तभी उनकी पत्नी रेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया।इस दौरान अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। हमले में शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि सिद्धार्थ और उनकी पत्नी को भी चोटें आईं। पीड़ित के मुताबिक, घायल बेटी को लेकर वह थाने पहुंचे, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बाद में शिवानी का उपचार जिला अस्पताल बदायूं और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में कराया गया।हालत बिगड़ने पर उसे दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 10 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थनापत्र भेजा और फिर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रंजीत, पवन, प्रवेश और भगवान सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।