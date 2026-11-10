Budaun News: फिल्म देखने जा रहे दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत

विज्ञापन



सिविल लाइन्स थाना पुलिस के अनुसार, सभी घायल युवक बदायूं के आदर्श नगर रहने वाले हैं और मृतक प्रेम भी यही पर रहते थे। घायलों से जानकारी करने पर मालूम हुआ है कि सोमवार देर रात फिल्म देखने के लिए उझानी जा रहे थे। रास्ते में बहेड़ी और बड़े सरकार के बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर जोरदार होने के कारण कार पलट गई और उसमें सवार युवक दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। विज्ञापन

राहगीरों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया। कार में उदय (20), वंश गुप्ता (21), अमन शर्मा (25), कृशांशु (21), प्रेम उर्फ सक्षम गुप्ता (21), अर्शित और मोहित सवार थे। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने प्रेम उर्फ सक्षम गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में हादसे का कारण कार एक बाइक को बचाने के कारण अनियंत्रित होकर पलटना है। मृतक के परिजन शव को जिला अस्पताल से अपने साथ ले गए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सिविल लाइन्स थाना पुलिस के अनुसार, सभी घायल युवक बदायूं के आदर्श नगर रहने वाले हैं और मृतक प्रेम भी यही पर रहते थे। घायलों से जानकारी करने पर मालूम हुआ है कि सोमवार देर रात फिल्म देखने के लिए उझानी जा रहे थे। रास्ते में बहेड़ी और बड़े सरकार के बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर जोरदार होने के कारण कार पलट गई और उसमें सवार युवक दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।राहगीरों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया। कार में उदय (20), वंश गुप्ता (21), अमन शर्मा (25), कृशांशु (21), प्रेम उर्फ सक्षम गुप्ता (21), अर्शित और मोहित सवार थे। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने प्रेम उर्फ सक्षम गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में हादसे का कारण कार एक बाइक को बचाने के कारण अनियंत्रित होकर पलटना है। मृतक के परिजन शव को जिला अस्पताल से अपने साथ ले गए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बदायूं- मथुरा हाईवे पर बहेड़ी और बड़े सरकार के बीच रविवार देर रात दस बजे तेज रफ्तार कार बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में कार सवार प्रेम उर्फ सक्षम गुप्ता (21) की मौत हो गई। कार में फंसे सभी दोस्तों को राहगीरों ने बाहर निकाला। कृशांशु (21) की हालत गंभीर है, उसे बरेली रेफर कर दिया गया। अन्य पांचों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया रहै। उनकी हालात खतरे से बाहर बताई गई है।